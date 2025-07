Rapina in pieno giorno vicino al Maggiore | donna minacciata e derubata

una pistola e derubata dei suoi beni, lasciandola sotto shock e vulnerabile. Un episodio grave che ha scosso la tranquillità del quartiere e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree pubbliche di giorno. La vittima, ancora sotto choc, sta ricevendo assistenza, mentre le forze dell'ordine stanno intensificando le indagini per identificare e catturare i responsabili. La comunità si stringe intorno alla donna e reclama maggiore attenzione alla sicurezza urbana.

Una rapina si è consumata in pieno pomeriggio in via Pietà, vicino all'ospedale Maggiore. L'efferato episodio è avvenuto oggi, sabato 12 luglio, intorno alle 16:30 all'incrocio con via Cavalli. Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto, una donna sulla settantina è stata minacciata con. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

