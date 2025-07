Vieste piange il primo preside dell' Alberghiero Mattei | addio a Giovanni Starace

Vieste si stringe in un commosso abbraccio per l'addio a Giovanni Starace, il primo presidente dell'Istituto Alberghiero Mattei. Figura amata e rispettata, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di generazioni di studenti e nella comunità . Uomo di grande passione e lungimiranza, ha saputo trasformare la scuola in un punto di eccellenza e crescita. La sua eredità continuerà a vivere tra le mura dell’istituto e nei ricordi di tutti.

La cittĂ di Vieste piange il primo ed indimenticato preside dell'Istituto Alberghiero, Giovanni Starace. “Generazioni di studenti lo hanno eletto figura e tutore di riferimento. Educatore appassionato e uomo di grande visione, ha saputo dare un impulso decisivo non solo alla scuola, ma all’intera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

