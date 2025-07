Il Ministero della Salute avverte | Non aprite le false mail è un tentativo di truffa

Il Ministero della Salute mette in guardia: non aprite le false email contrassegnate come "232", un tentativo di truffa in atto. Questi messaggi fraudolenti, inviati tramite canali ingannevoli, cercano di indurvi a condividere dati personali e finanziari sensibili. Restate vigili e diffidate da richieste sospette: la sicurezza delle vostre informazioni è una priorità.

L’avviso inviato dal sito del dicastero. In arrivo messaggi per indurre i cittadini a fornire dati personali e finanziari. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Ministero della Salute avverte: “Non aprite le false mail, è un tentativo di truffa”

