Calciomercato Roma Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo

La Roma si prepara a rafforzare la rosa con un colpo importante: Wesley, talentuoso terzino destro del Flamengo, è pronto a sbarcare in Italia. Dopo settimane di negoziati serrati, il club giallorosso si avvicina alla fumata bianca, con il giocatore già convinto e in attesa dell’accordo finale. Mentre il Flamengo mantiene alta la richiesta di 25 milioni, l’attesa cresce: sarà questa la svolta che porterà Wesley in Serie A?

La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento e aspetta solo che i due club trovino l'intesa definitiva sul prezzo del cartellino. Nonostante la volontà del calciatore, il Flamengo non ha abbassato la guardia. La richiesta resta ferma a 25 milioni di euro, una cifra considerata alta da Trigoria, ma sulla quale la Roma sta cercando di lavorare con una proposta che potrebbe includere bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

In questa notizia si parla di: roma - wesley - flamengo - calciomercato

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Mentre l’attesa per il grande match tra Flamengo e San Paolo cresce, spunta un dettaglio che fa discutere tra i tifosi: Wesley, il promettente terzino rossonero, non compare nella locandina ufficiale.

Calciomercato Roma, per Wesley il Flamengo non scende sotto i 25 milioni https://marione.net/not.php?Not=46499… Vai su X

OFFERTA DI 20 MILIONI PER WESLEY La Roma fa sul serio per il terzino e avanza un'offerta ufficiale al Flamengo. Il club brasiliano vuole i 25 proposti dallo Zenit, ma i giallorossi hanno in mano l'ok del calciatore. #Calciomercato #ASRoma Vai su Facebook

Roma-Wesley, qual è la posizione del Flamengo; Wesley-Roma: il Flamengo non scende da quota 25 milioni; Roma-Wesley, la richiesta del Flamengo è di 25 milioni. La situazione.

Calciomercato Roma: Wesley più Ferguson, siamo ai dettagli. Per Rios o Al Aynaoui servono 30 milioni - Wesley vuole solo la Roma, messaggio recapitato anche al Flamengo che da diversi giorni ha abbassato le richieste. Si legge su ilmessaggero.it

Flamengo-San Paolo, niente indizio social: c’è anche Wesley tra i convocati - Domani inizierà ufficialmente l'era Gasp (sul campo) con il ritiro a Trigoria e la Roma è molto attiva sul mercato. Segnala msn.com