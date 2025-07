Osimhen e l’addio al Napoli l’ultimo tentativo di Conte e la ‘minaccia’ dell’attaccante nigeriano

La vicenda di Victor Osimhen al Napoli sta scuotendo il mondo del calcio: tra l’addio annunciato, le trattative infuocate e l’ultimo disperato tentativo di Antonio Conte di riaccendere la speranza, il futuro dell’attaccante nigeriano appare sempre più in bilico. La sua volontà di restare in Europa e le “minacce” che ha lanciato rappresentano un capitolo intenso di questa saga calcistica. Riusciranno Napoli e Osimhen a trovare una nuova intesa?

La vicenda Victor Osimhen è stata una delle più seguite dalla tifoseria partenopea in queste ultime settimane. Il carattere dell’attaccante ha portato la dirigenza a prendere delle scelte, con l’Arabia che non è mai stata una opportunità per l’attaccante che si è rifiutato di trasferirsi lontano dall’Europa. L’ultimo tentativo per farlo restare a Napoli è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: attaccante - osimhen - addio - napoli

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

Victor Osimhen, il Napoli, la Juventus, il Galatasaray, l’Arabia Saudita: tanti attori, un finale ancora tutto da scrivere Quando sembrava ormai pronto il ritorno in Turchia, ecco che la trattativa per riportare l’attaccante nigeriano al Vai su Facebook

OSIMHEN: L'ADDIO A UN PASSO Ieri è andato in scena un incontro fiume tra il Napoli e gli emissari del Galatasaray. A riportarlo è Il Mattino Gli azzurri cercano garanzie per il pagamento della clausola e dell’ingaggio Oggi potrebbe essere un'altra Vai su X

IL MATTINO - Napoli-Osimhen, giornata decisiva per l'addio del bomber alla maglia azzurra; Napoli, l'addio di Osimhen apre il valzer delle punte: obiettivi Nuñez e Sancho; Dallo scudetto al lungo addio: Napoli-Osimhen, la storia dell’estate.

Napoli-Galatasaray, si tratta su rate e termini di pagamento per Osimhen: spunta anche una clausola 'anti-Italia' - Continua la trattativa per Osimhen: manca l'intesa sulle rate e sui termini di pagamento. Si legge su informazione.it

Osimhen verso l'addio al Napoli: la verità è (quasi) uscita fuori - L'attaccante di proprietà del Napoli, Victor Osimhen, sembra sempre più vicino all'approdo al Galatasaray. Secondo msn.com