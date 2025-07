LIVE Sudafrica-Italia 45-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | sconfitta sonora in quel di Port Elizabeth

Una battuta d’arresto dolorosa per l’Italrugby, sconfitta in modo netto a Port Elizabeth contro il Sudafrica campione del mondo. La partita di oggi ha mostrato le grandi sfide che attendono gli Azzurri nel percorso verso il riscatto e la crescita internazionale. Ma ogni sconfitta è anche un’occasione per imparare e migliorare. Rimanete con noi: c’è ancora molto rugby da vivere e scoprire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 Per oggi è tutto amici di OA Sport, l’appuntamento è per il prossimo Live di rugby. Un saluto sportivo. 19.15 Termina la partita, termina anche la stagione dell’Italrugby. Una sconfitta sonora quest’oggi, Port Elizabeth ci ha ribadito il perché il Sudafrica sia campione iridato e primo nel ranking mondiale. I ragazzi di Quesada non hanno confermato le buone sensazioni di Pretoria. Una settimana fa, gli azzurri avevano messo a referto 24 punti, oggi di una possibile meta neppure l’ombra. Inoltre, gli Springboks hanno giocato in inferiorità numerica dal ventitreesimo del primo tempo, noi non abbiamo saputo sfruttare l’uomo in più a nostro favore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 45-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: sconfitta sonora in quel di Port Elizabeth

In questa notizia si parla di: sudafrica - rugby - diretta - sconfitta

Rugby, Italia in raduno a L’Aquila in vista dei Test Match estivi in Namibia e Sudafrica - L’Italia del rugby si prepara con entusiasmo per il Tour Estivo 2025, un appuntamento imperdibile che metterà alla prova gli azzurri in Namibia e Sudafrica.

LIVE Sudafrica-Italia, 38-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: parziale pesante quello inflitto dagli Springboks; Dove vedere in tv Italia-Sudafrica, Test Match rugby 2025: orario 12 luglio, programma, streaming; LIVE Sudafrica-Italia, 42-24 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: buone sensazioni per gli azzurri nella sconfitta di Pretoria.

LIVE BLOG! Sudafrica-Italia: diretta scritta ed aggiornamenti in tempo reale di questa sfida dei test match estivi - 24 gli Azzurri continuano nei loro test match. Come scrive eurosport.it

Rugby, l’Italia sfida di nuovo un Sudafrica che non vuole fare sconti - Ultimo impegno della stagione per l’Italia del rugby, che al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth affronterà sabato, con fischio d’inizio alle 17. Segnala informazione.it