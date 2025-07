Malore alla spiaggia del Frate soccorsi complicati dal mare mosso | paura per un 50enne

Un brutto episodio si è verificato alla spiaggia del Frate, a Sirolo, dove un uomo di circa 50 anni ha accusato un severo dolore addominale. Le condizioni del mare mosso hanno complicato i soccorsi, creando momenti di grande tensione. La prontezza degli operatori e la loro professionalità sono stati determinanti per garantire le prime cure e il trasferimento in sicurezza. Restiamo in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

SIROLO – Ha accusato un forte dolore addominale mentre si trovava alla spiaggia del Frate, a Sirolo. È successo nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16: un uomo di circa 50 anni è stato soccorso prima dall’infermieristica di Sirolo, poi trasferito sull’idroambulanza della Croce Rossa per essere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

