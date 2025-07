Il prof Vincenzo Schettini sui maturandi ribellatisi all'orale | C'è un disagio nella scuola ma non va affrontato così

Il Prof Vincenzo Schettini, celebre per la sua divulgazione scientifica sui social, affronta il recente fenomeno dei maturandi ribelli all’orale con parole di saggezza. In un contesto in cui il disagio scolastico è evidente, la sua riflessione invita a cercare soluzioni costruttive invece di boicottaggi. È fondamentale capire come trasformare le sfide del sistema educativo in opportunità di crescita. Continua a leggere per scoprire il suo punto di vista completo.

Il Professor Vincenzo Schettini, noto sui social per La fisica che ci piace, ha commentato il dissenso di alcuni studenti che hanno rifiutato di sostenere l'esame orale alla Maturità. "C’è un disagio nella scuola, e non possiamo negarlo. Ma boicottare l’esame di maturità non è il modo giusto per affrontarlo" dichiara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"L’orale non è solo una verifica, è un esercizio di maturità nel senso più alto del termine" - È un rito di crescita, un momento di responsabilità, un’occasione per mettersi in gioco. Da informazione.it

Maturità ribelle, il prof Schettini: “Perché non protestare solo dopo l’esame? Così è troppo comodo” - Vincenzo Schettini, il professore più famoso del web, ha le idee chiare: “C’è un disagio nella scuola, e non possiamo negarlo. informazione.it scrive