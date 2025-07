LIVE Italia-Turchia 1-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre dominano il primo set 25-19

Le emozioni della Nations League femminile infiammano il palazzetto: l’Italia si impone con autorità contro la Turchia, dominando il primo set 25-19. Le azzurre mostrano grinta e precisione, chiudendo con un muro spettacolare. La partita è ancora lunga, ma i primi segnali sono promettenti. Continua a leggere per non perdere neanche un istante di questa sfida indimenticabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 Ancoraaaaaaaaaaaaaaaaaa Muroooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaaahr su Vargas che non è mai stata efficace in questo set. Bene le azzurre in fase cambio palla, in battuta e soprattutto a muro. 1-0 24-19 Muro Gunes 24-18 Diagonale vincente di Karakurt da zona 4 24-17 Muroooooooooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23-17 Pallonetto di Karakurt da zona 4 23-16 Muroooooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahr 22-16 Il pallonetto in parallela di degradi da zona 4 21-15 Out Karakurt ma c’erano quattro tocchi della Turchia nella giocata precedente 20-15 La slash di Danesiiiiiiiiiiiiiiii 19-15 Diagonale di Sylla da zona 4 18-15 Out Egonu pretenziosa in diagonale stretta da zona 2 18-14 Errore al servizio Turchia 17-14 Primo tempo Jack 17-13 Errore al servizio Turchia 16-13 Invasione Italia 16-12 Muro di Gunes 16-11 Errore da zona 4 di Erkek 15-11 Diagonale di degradi da zona 4 14-11 Errore al servizio Italia 14-10 Mano out di Degradi dopo due grandi difese della Turchia 13-10 Mano out Gunes in primo tempo 13-9 Diagonale di Egonu da zona 2 12-9 Muro Ozdemir 12-8 Murooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuu 11-8 Primo tempo Danesi 10-8 Parallela di Erkek da zona 4 10-7 Diagonale di Sylla da zona 4 9-7 Diagonale di Egonu da seconda linea 8-7 Ace Vargas 8-6 Primo tempo di Jack, un po’ fortunata la Turchia dopo il muro azzurro 8-5 Orro di seconda intenzione 7-5 Mano out Vargas da zona 2 7-4 Primo tempo Fahr 6-4 Mano out Karakurt da zona 4 6-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 5-3 Primo tempo Fahr 4-3 Ace Ozdemir 4-2 Diagonale di Karakurt da zona 4 4-1 Muroooooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaaahr su Vargas 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 1-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre dominano il primo set, 25-19

Il calendario delle azzurre a Hong-Kong 18 giugno: Italia-Bulgaria ore 7.30 (diretta DAZN) 19 giugno: Italia- Thailandia ore 11.30 (diretta DAZN) 20 giugno: Italia- Giappone ore 14.30 (diretta DAZN) 22 giugno: Italia-Cina ore 14 (diretta DAZN) Vai su Facebook

