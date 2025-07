Un parco di San Giuliano Milanese intitolato a Diana Pifferi abbandonata dalla madre e morta di stenti tre anni fa a Milano

Un parco di San Giuliano Milanese prende il nome da Diana Pifferi, simbolo di fragilità e di speranza. La sua storia, segnata da abbandono e sofferenza, ci invita a riflettere sul valore della comunità e della responsabilità civile. Durante l’intitolazione, il sindaco Marco Segala ha sottolineato come il ricordo di Diana debba spingerci a essere cittadini più sensibili e solidali. È un richiamo a non voltarsi dall’altra parte, ma a costruire insieme un domani migliore.

San Giuliano Milanese, 12 luglio 2025 – “ Un invito a essere comunità, a non voltarci dall’altra parte quando c’è qualcosa che non ci convince. Essere cittadini responsabili: ecco il messaggio che la piccola Diana, con la sua morte, ha lasciato a tutti noi”. Queste le parole del sindaco Marco Segala durante la cerimonia d’intitolazione del parchetto di via Indipendenza, alla frazione di Borgolombardo, a Diana Pifferi, la bimba di 18 mesi lasciata morire di stenti dalla madre Alessia Pifferi, che l’ha abbandonata per sei giorni consecutivi in un appartamento di Ponte Lambro, a Milano. Una ferita ancora aperta . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un parco di San Giuliano Milanese intitolato a Diana Pifferi, abbandonata dalla madre e morta di stenti tre anni fa a Milano

diana - pifferi - giuliano - milanese

