Addio anima libera a Bocale l’ultimo saluto a Davide Squillaci

Oggi, Bocale si ferma in un commovente silenzio per ricordare Davide Squillaci, il coraggioso carabiniere che ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. In questo giorno di tristezza, le parole si fanno piccole di fronte alla profondità del dolore condiviso. Un ultimo saluto ad un'anima libera, che resterà sempre nei nostri ricordi e nei nostri pensieri.

Oggi è il giorno del silenzio, oggi è il giorno in cui l’incredulità e la rabbia per quanto accaduto lascia spazio alle lacrime, al dolore. Bocale, la frazione a sud di Reggio Calabria, questo pomeriggio ha dato l’ultimo saluto a Davide Squillaci, il carabiniere 47enne che ha perso la vita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

