FC 25 SBC Julián Alvarez FUTTIES – Sfide e premi

Se sei un appassionato di FIFA e desideri aggiungere un tocco di braggia al tuo team, non perdere la nuova SBC Julián Alvarez FUTTIES in FC 25! Questa sfida creazione rosa esclusiva ti permette di ottenere la sua carta speciale 96, disponibile solo per 7 giorni. Completa tutte le sfide e potrai conquistare premi unici. Affrettati, il tempo vola—scopri come fare e preparati a dominare!

EA Sports FC 25 rilascia una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Julián Alvarez FUTTIES. Completando tutte le sfide riceverai la sua carta speciale 96. Questa SBC non è ripetibile e sarà disponibile per 7 giorni. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! SBC Julián Alvarez FUTTIES. 1 – Atletico Madrid Ricompensa: 1x Gold Pack Minimo 1 giocatore dell’Atlético de Madrid. Minimo 1 giocatore TOTS o TOTW. Valutazione squadra minima: 86. 2 – Argentina Ricompensa: 1x Small Prime Electrum Players Pack Minimo 1 giocatore argentino. Minimo 1 giocatore TOTS o TOTW. Valutazione squadra minima: 87. 3 – LALIGA Ricompensa: 1x Electrum Players Pack Minimo 1 giocatore della LALIGA EA SPORTS. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, SBC Julián Alvarez FUTTIES – Sfide e premi

