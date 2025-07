Il trio con punte di trapano e torce intorno alle auto dei turisti

Nella notte romana, il silenzio delle vie si è rotto con uno strano trio: torce, punte di trapano e un atteggiamento sospetto intorno alle auto dei turisti. Osservavano attentamente le vetture in sosta vicino alle Terme di Caracalla, suscitando preoccupazione tra i passanti. Fortunatamente, i carabinieri, pronti all'intervento, li hanno individuati e denunciati, garantendo così la sicurezza dei visitatori e la tranquillità delle vie storiche di Roma.

"Osservavano" le auto in sosta dei turisti muniti di torce e punte di trapano. In tre sono stati individuati dai carabinieri, che li hanno denunciati. I militari li hanno notati vicino le Terme di Caracalla, in via Antonina. I tre cittadini stranieri si aggiravano a piedi tra le vetture. 🔗 Leggi su Romatoday.it

