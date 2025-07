Scontro tra ambulanza e l'auto di una famiglia a San Giovanni Rotondo | veicoli in fiamme 5 feriti e un morto

Un grave incidente a San Giovanni Rotondo scuote la comunità: uno scontro tra un'ambulanza e un'auto familiare si è trasformato in una drammatica emergenza, con veicoli in fiamme, cinque feriti e un tragico decesso. La scena di caos e dolore evidenzia la fragilità della vita e l'importanza di interventi tempestivi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragedia che ha sconvolto la città.

Grave scontro tra un'auto e un'ambulanza a San Giovanni Rotondo quest'oggi, sabato 12 luglio. A bordo dell'automobile viaggiava la famiglia dell'ex sindaco Antonio Squarcella, deceduto sul colpo. Gravemente ferita anche la donna che era con lui. Feriti anche i 3 sanitari che viaggiavano a bordo dell'ambulanza andata a fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontro tra ambulanza e l'auto di una famiglia a San Giovanni Rotondo: veicoli in fiamme, 5 feriti e un morto; Secugnano, ambulanza in emergenza si scontra con un’auto: ferito bambino di 3 anni; Incidente in corso Europa, ambulanza scontra auto e finisce ribaltata: cinque feriti.

Ambulanza e auto si incendiano dopo lo scontro, morto l'ex-sindaco di San Giovanni Rotondo - Stamattina sulla Strada Provinciale 58 che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo c'è stato un terribile incidente che ha coinvolto un'ambulanza e un'auto, una Fiat 500, nell'impatto hanno ... Lo riporta foggiacittaaperta.it

Scontro tra un'auto e l'ambulanza, il mezzo di soccorso va a fuoco: un morto e cinque feriti. La vittima è l'ex sindaco di San Giovanni Rotondo - Scontro tra un'auto e un'ambulanza in Puglia e un bilancio drammatico: un morto e 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Da msn.com