canoa slalom xabier ferrazzi sesto nel kayak cross individuale u23 ai mondiali di foix

A Foix, in Francia, l’attenzione sportiva si concentra sulle emozionanti sfide di canoa slalom ai Mondiali U23 2025. Tra i protagonisti italiani, spicca Xabier Ferrazzi, che conquista un ottimo sesto posto nel kayak cross individuale, portando entusiasmo e speranza per le future competizioni. Un risultato importante che testimonia il talento emergente nel panorama italiano, pronto a dare spettacolo nelle gare decisive di domani.

A Foix, in Francia, nell’ambito dei Mondiali JU23 2025 di canoa slalom, si sono disputate le gare del kayak cross individuale, valide anche come qualificazione per le gare dei tabelloni ad eliminazione diretta che si svolgeranno domani: il miglior risultato in casa Italia è quello di Xabier Ferrazzi, sesto tra gli Under 23. Nella categoria Under 23 maschile l’oro va al britannico Sam Leaver, che si impone in 50.62, andando a precedere i cechi Matyas Novak, secondo a 0.30, e Jakub Krejci, terzo a 0.44. Si qualificano per le batterie di domani Xabier Ferrazzi, sesto in 51.51, a 0.89, e Michele Pistoni, 25° in 53. 🔗 Leggi su Oasport.it