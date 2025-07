Elodie e Andrea Iannone al bacio mettono a tacere le voci di crisi

Elodie e Andrea Iannone mettono a tacere le voci di crisi con un tenero bacio condiviso sui social. Dopo settimane di rumors e supposizioni, la coppia sceglie di mostrare il loro amore in modo semplice e diretto, dimostrando che la tempesta sembra essere ormai superata. La loro foto parla chiaro: il loro legame è più forte che mai e pronta a scrivere un nuovo capitolo insieme.

Si è parlato di crisi, loro sono stati in silenzio ma, alla fine, ecco la prova: Elodie e Andrea Iannone hanno deciso di condividere uno scatto “al bacio”, così da mettere a tacere i rumors che si sono susseguiti incessantemente nelle ultime settimane. Qualcuno avrebbe messo la mano sul fuoco sulla separazione della coppia ma, sempre che di crisi si potesse parlare, sembra che la tempesta sia stata superata. Elodie e Iannone e la foto che dice tutto. È stata Elodie a pubblicare tra le sue Elodie condivide una foto scaccia-crisi con Andrea Iannone lo scatto in questione, che la ritrae in un momento di grande complicità e intimità con il compagno Andrea Iannone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elodie e Andrea Iannone “al bacio” mettono a tacere le voci di crisi

