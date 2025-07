Tutto pronto per l' ultima domenica di San Calò | ecco come evitare multe e traffico

Se desideri goderti questa giornata senza stress e brutte sorprese, scopri subito come evitare multe e traffico intenso durante l’ultima domenica di San Calogero ad Agrigento. Con alcuni semplici accorgimenti, potrai vivere la festa in tutta tranquillità e con il massimo piacere. Ecco tutto quello che devi sapere per partecipare senza pensieri alla celebrazione più amata della città.

Si avvicina la domenica conclusiva della festa di San Calogero ad Agrigento e cambia il traffico nelle zone interessate dal percorso della statua che rappresenta il Santo Nero anche a causa della decisione di spostare da villa Bonfiglio allo stadio Esseneto i giochi pirotecnici. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

