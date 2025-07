Omicidio a Marotta il 71enne avrebbe minacciato di togliersi la vita | dimessa la 28enne ferita

Un tragico episodio scuote Marotta di Mondolfo: un uomo di 71 anni ha sparato alla cognata, lasciando una scena di dolore e sconcerto. La dinamica si è aggravata quando l’uomo, rendendosi conto di ciò che aveva compiuto, avrebbe minacciato di togliersi la vita, mentre la vittima ferita è stata successivamente dimessa dall’ospedale. Un dramma che sottolinea ancora una volta quanto possa essere sottile il confine tra disperazione e violenza.

Avrebbe minacciato di uccidersi una volta resosi conto di quanto accaduto. Così i carabinieri hanno trovato Sandro Spingardi, 71 anni, che ieri sera ha ucciso la cognata, Griselda Cassia Nunez, 44 anni, nel terreno vicino all'abitazione dove ha fatto fuoco a Marotta di Mondolfo, in provincia di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

