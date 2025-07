Kate Middleton sconvolge Wimbledon | come si presenta

Kate Middleton conquista ancora una volta i cuori degli spettatori a Wimbledon. La principessa del Galles, impeccabile in un elegante abito bianco, ha catturato l’attenzione sedendosi nel Royal Box per seguire la finale femminile tra Amanda Anisimova e Iga Swiatek. Non solo appassionata di tennis, ma anche protagonista del suo ruolo di patrona reale dell’All England Club, Kate si conferma icona di stile e impegno reale, lasciando tutti senza parole.

Kate Middleton non delude: attesissima a Wimbledon, per la finale del torneo femminile tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga?wi?tek, la principessa del Galles ha incantato tutti con un abito rigorosamente bianco per poi andarsi a sedere nel Royal Box del Centre Court, da dove segue il match. La moglie del principe William è lì non solo in quanto appassionata di tennis, ma anche per via del suo ruolo di patrona reale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Un incarico che riveste dal 2016, quando le ha conferito il titolo la regina Elisabetta. E' lei, quindi, la rappresentante ufficiale della royal family nel mondo per quel che riguarda il tennis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kate Middleton sconvolge Wimbledon: come si presenta

