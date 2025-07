Terni iniziativa ‘Pastasciutta Antifascista’ | Un evento fisso nel territorio

A Terni, ogni anno si accende un momento di memoria e solidarietà con l'iniziativa “Pastasciutta Antifascista”, un evento che celebra la caduta del regime fascista il 25 luglio 1943. Promossa da Anpi ’13 giugno’, Arci, ASD Antonio Gramsci e Sentieri Partigiani, questa tradizione coinvolge anche i gruppi della Curva Est Viciani, unendo storie e valori antifascisti in un gesto di memoria collettiva. Un’occasione per rafforzare i legami civici e ricordare l’importanza della libertà.

Una iniziativa in ricordo del 25 luglio 1943, giorno della caduta del regime guidato da Benito Mussolini. Le sezioni Anpi ’13 giugno’ di Terni, l’Arci provinciale, Asd Antonio Gramsci e sentieri Partigiani - in collaborazione con i gruppi della Curva Est Viciani ‘Vecchio Stampo’ e ‘Brigata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

