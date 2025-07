LIVE Sudafrica-Italia 38-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | parziale pesante quello inflitto dagli Springboks

Il match tra Sudafrica e Italia a Johannesburg si sta rivelando un vero show di potenza e determinazione, con gli Springboks che dominano per 45-0. Mentre la tensione cresce e i tentativi di rimonta diventano sempre più difficili, restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida imperdibile, dove ogni azione potrebbe scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante partita. Non perdete neanche un istante: cliccate qui per la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Libbok trasforma, Sudafrica-Italia 45-0. 81? La meta viene convalidata. Libbok andrà alla trasformazione per chiudere in bellezza. 81? Revisione al TMO in corso. 81? Numero di Wessels che in giravolta schiaccia l’ovale, ma forse lo perde in caduta. Di conseguenza, probabilmente la meta non verrà assegnata. 80? Infrazione di Spagnolo, fallo e kick in touche di Libbok nei 22. 79? Proviamo a contenere con Cannone l’avanzata sudafricana, che non accenna a placarsi. 79? Sei le mete quest’oggi per la rappresentativa allenata da Rassie Erasmus, pubblico di Port Elizabeth in visibilio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 38-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: parziale pesante quello inflitto dagli Springboks

In questa notizia si parla di: sudafrica - italia - diretta - test

Test Match estivi: un cambio nell’Italia per Namibia e Sudafrica - L’estate della Nazionale Italiana di rugby si preannuncia ricca di sfide e emozioni, con un’attenzione speciale alle prossime sfide contro Namibia e Sud Africa.

LIVE Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: poco più di 20 minuti all’inizio dell’incontro - Vai su X

Fare ordine nel caos di Italia-Georgia del Mondiale U20 Le mischie no contest, i cartellini, le decisioni delle due squadre nei momenti topici del match di Calvisano Vai su Facebook

LIVE! Sudafrica-Italia: altro test per la squadra di Quesada; Summer Series, tre test match su Sky. Sudafrica e Italia di nuovo in campo; LIVE Sudafrica-Italia, 38-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: parziale pesante quello inflitto dagli Springboks.

LIVE BLOG! Sudafrica-Italia: diretta scritta ed aggiornamenti in tempo reale di questa sfida dei test match estivi - 24 gli Azzurri continuano nei loro test match. Lo riporta eurosport.it

Summer Series, tre test match su Sky. Sudafrica e Italia di nuovo in campo - Terza settimana di test match con tre grandi partite su Sky sabato 12 luglio, le rivincite dei test della scorsa settimana: si comincia alle 9. Riporta sport.sky.it