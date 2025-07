A Malgrate mini-Daspo per la sicurezza Al lavoro per ripristinare decoro e fruibilità degli spazi pubblici

A Malgrate, la sicurezza sul lavoro e il rispetto degli spazi pubblici sono priorità assolute per l’amministrazione comunale. Recenti dichiarazioni dell’opposizione ’Malgrate per tutti’ hanno sollevato polemiche che richiedono un chiarimento. Per questo, vogliamo condividere i fatti e rassicurare la cittadinanza sull’impegno costante a garantire decoro, sicurezza e qualità della vita. È nostro dovere mantenere trasparenza e dialogo aperto con la comunità.

"In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dall’opposizione 'Malgrate per tutti' tramite canali social, l’amministrazione comunale ritiene doveroso intervenire per ristabilire la verità e chiarire alcuni punti fondamentali dell’azione amministrativa in corso". Inizia così il comunicato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

