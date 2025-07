L’importanza di difendersi | parla in esclusiva Guido Crosetto

Venerdì 11 e sabato 12 luglio, la nona edizione di La Ripartenza torna dal Teatro Petruzzelli di Bari, portando sul palco un dibattito cruciale. In esclusiva, il ministro Guido Crosetto parla dell’importanza di difendersi in un mondo segnato da tensioni globali e conflitti. Un’intervista imperdibile per comprendere come investire nella Difesa sia fondamentale per la sicurezza del nostro Paese e dell’Europa stessa. Non perdere questa opportunità di approfondimento.

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza, l’evento ideato da Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, arrivato alla sua nona edizione. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, Nicola Porro intervista il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Tra guerre, tensioni in Medio Oriente e in Ucraina, l’esponente di Fdi spiega l’importanza di investire nella Difesa per garantire la sicurezza del Paese (e dell’Europa). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

