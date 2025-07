Mercato Juventus | il Mondiale per Club è servito per convincere Tudor ed evitare la sua partenza? Può essere riscritto il futuro di questo bianconero importanti novità

Il Mondiale per Club potrebbe aver aperto una nuova pagina nel futuro della Juventus, influenzando le decisioni sul mercato e sulla rosa. Un esempio emblematico è Filip Kostic, il cui ruolo ora si rivela più cruciale che mai, mettendo in discussione le strategie di mercato e le scelte di Tudor. La trasferta mondiale ha portato novità sorprendenti, ridefinendo le prospettive di questa stagione e oltre, aprendo un nuovo capitolo per i bianconeri.

Mercato Juventus: il Mondiale per Club potrebbe aver cambiato le carte in tavola per il futuro di questo giocatore bianconero. Ecco tutti i dettagli. Da esubero con le valigie in mano a risorsa preziosa per il nuovo corso. Il futuro di Filip Kostic alla Juventus si tinge di giallo e si trasforma in un inaspettato dilemma per la dirigenza. Come riportato da Gazzetta.it, l'esterno serbo, rientrato dal prestito in Turchia e destinato a una rapida cessione, ha sorpreso e convinto il tecnico Igor Tudor, che ora spinge per la sua permanenza. La rivincita di Kosti?: l'investitura di Tudor al Mondiale per Club.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

