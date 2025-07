Incendi ad Archi e Ortona il Centro Coordinamento Soccorsi resta operativo | Situazione sotto controllo ma attenzione alta

In un clima di massima allerta, il Centro Coordinamento Soccorsi continua instancabilmente a coordinare le operazioni contro gli incendi ad Archi e Ortona. La situazione, sotto controllo grazie all’impegno delle forze in campo, richiede comunque attenzione costante. La collaborazione tra autorità e squadre di emergenza resta fondamentale per tutelare la sicurezza dei cittadini e l’ambiente. Restate aggiornati: la prevenzione è la nostra priorità .

Proseguono senza sosta le attivitĂ del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs), istituito l’11 luglio, per monitorare e gestire i fronti d’incendio ancora attivi nel territorio di Archi e, in misura minore, a Ortona. Nella giornata odierna il viceprefetto vicario Valentina Italiani, affiancata dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

