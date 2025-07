Batte la testa contro un muretto prima di una partita di softball | grave un 53enne

Un incidente improvviso ha sconvolto la serata a Staranzano, dove un giocatore di 53 anni di Pordenone è rimasto ferito gravemente dopo aver sbattuto contro un muretto durante il riscaldamento prima di una partita di softball. La vittima, ora in condizioni critiche, si trova ricoverata in ospedale. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza anche in momenti di svago e sport.

È in gravi condizioni un giocatore di 53 anni di Pordenone rimasto ferito prima di una partita di softball nel campo di Staranzano, in provincia di Gorizia. Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì 11 luglio durante la fase di riscaldamento che precede la gara. Un match valido per la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

