Schianto tra due moto uno dei due conducenti in elisoccorso al Maggiore di Parma | è grave

Un violento scontro tra due motociclette a Trevozzo, nel Piacentino, ha sconvolto la comunità. Uno dei conducenti è stato trasportato in eliambulanza all'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravi. L’incidente, avvenuto il 12 luglio, ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale, lasciando tutti con il fiato sospeso, mentre le indagini cercano di fare luce su quanto accaduto e prevenire future tragedie.

Un motociclista è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Trevozzo, nel Piacentino. Come riferito da IlPiacenza due moto si sono scontrate nel pomeriggio del 12 luglio. Uno dei due, caduto a terra, ha avuto una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

