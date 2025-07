Tour de France 2025 Milan spezza il tabù | Una vittoria importante per me e per l' Italia

Dopo anni di attesa, l’Italia torna a brillare al Tour de France con una vittoria epica a Milano, spezzando il tabù che durava dal 2019. Un traguardo importante per noi e per tutto il paese, simbolo di determinazione e passione. La vittoria di Jonathan Milan a Laval segna un nuovo capitolo nella storia del ciclismo italiano: non ci resta che festeggiare e guardare avanti verso nuove sfide.

Roma, 12 luglio 2025 - Dal 27 luglio 2019 al 12 luglio 2025, con nel mezzo ben 113 tappe e la bellezza di 2176 giorni: tanto è durato il digiuno dell' Italia al Tour de France. Da Vincenzo Nibali a Val Thorens a Jonathan Milan a Laval Espace Mayenne, per un'attesa lunghissima e da record che, per fortuna, da oggi appartiene al passato. Il record negativo e i precedenti. Quello che resta è però il primato negativo di 113 tappe di spazio tra una vittoria e l'altra di un italiano alla Grande Boucle, per una crescita esponenziale rispetto al precedente gap, che recitava 'appena' 77: a interromperlo a Oléron fu Riccardo Magrini, oggi commentatore di Eurosport, che si impose l' 8 luglio 1983, nel contesto di quello che tuttora resta il Tour de France con meno italiani al via (addirittura 6 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net