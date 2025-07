Volley femminile l’Italia vola sul 2-0 e poi subisce la rimonta della Turchia | ko in semifinale agli Europei U16

Il volley femminile italiano ha messo in scena una prova emozionante agli Europei Under 16 a Tirana, guidando con autorità il match fino a un passo dalla finale. Dopo aver dominato per due set e mostrato un gioco brillante, le azzurre hanno subito una rimonta rabbiosa della Turchia, che ha ribaltato le sorti del confronto. Un risultato amaro, ma che lascia intravedere tante potenzialità per il futuro.

L’Italia si è issata sul 2-0 e 16-13 contro la Turchia nella semifinale degli Europei Under 16 di volley femminile, ma ha poi subito la rimonta rabbiosa delle anatoliche, capaci di ribaltare il terzo set, di risalire da 10-13 nel quarto parziale e poi di giganteggiare nel tie-break. Le azzurre si sono spente proprio sul più bello, dopo aver dominato in lungo e in largo per due frazioni e dopo aver dimostrato un gioco spumeggiante a Tirana (Albania). Le ragazze di coach Monica Cresta avevano vinte le sette partite disputate nel girone e si erano presentate baldanzose a questo appuntamento da dentro o fuori, ma purtroppo è mancata quell’incisività nel momento caldo e ci si dovrà accontentare di scendere in campo per disputare la finale per la medaglia di bronzo contro la perdente di Cechia-Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia vola sul 2-0 e poi subisce la rimonta della Turchia: ko in semifinale agli Europei U16

