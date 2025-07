Dazi l' ennesimo annuncio di Trump danneggia l' Emilia-Romagna

L'ennesimo annuncio di dazi da parte di Trump rischia di compromettere gravemente l'economia dell'Emilia-Romagna, cuore pulsante del nostro export. Con toni provocatori e affermazioni non sempre fondate, si minaccia la stabilità di un settore vitale per il nostro Paese. È fondamentale rimanere vigili e uniti per difendere gli interessi di questa regione strategica, affinché le politiche protezionistiche non compromettano il nostro futuro economico.

"Una lettera in cui il presidente Trump, con toni provocatori e una buona dose di affermazioni non vere, annuncia per l'ennesima volta dazi pesantissimi sull'export europeo, colpendo principalmente l'Italia e in particolare l'Emilia-Romagna, regione nel nostro Paese con il più alto export pro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: dazi - trump - emilia - romagna

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Secondo la presidente di Confindustria Emilia Centro la contrattazione con Trump sarà comunque «per le imprese un male grande o grandissimo», ma se ne esce risolvendo «questioni strutturali», dall'energia al green deal Vai su Facebook

Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? “Colpo mortale: a rischio più di 1,5 miliardi”; Comunicato Regione: Dazi. Il presidente de Pascale: Da Trump l'ennesimo annuncio che colpirà l'export europeo, danneggiando Italia ed Emilia-Romagna in particolare. In Europa è il momento di abbandonare la tattica politica per mettere in campo un'azion; La stangata di Trump per l'Unione Europea: annunciati dazi Usa del 30% dal primo agosto.

Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? “Colpo mortale: a rischio più di 1,5 miliardi” - L’allarme delle filiere, da Coldiretti e Confartigianato a Confcommercio e Confindustria: “Le Pmi portrebbero perdere 17,9 miliardi di euro”. Da msn.com

De Pascale: "Colpo pesantissimo all'Emilia-Romagna. Serve una reazione" - "Una lettera in cui il presidente Trump, con toni provocatori e una buona dose di affermazioni non vere, annuncia per l'ennesima volta dazi pesantissimi sull'export europeo, colpendo principalmente l' ... Scrive gazzettadiparma.it