Pedalando per la Città 2025 | consegnati gli attestati di merito al Comune

Pedalando per la Città 2025 si conferma un successo, coinvolgendo circa cento giovani in un’evento che promuove mobilità sostenibile e spirito di comunità. La cerimonia di consegna degli attestati di merito, svoltasi presso la Sala del Gonfalone a Palazzo di Città e immortalata da Guglielmo Gambardella, ha celebrato il contributo dei partecipanti, rafforzando l’impegno del nostro territorio verso un futuro più verde. Un’occasione speciale per riconoscere il valore delle nuove generazioni e il loro ruolo nel cambiamento.

Si è tenuta, presso la Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, la consegna degli attestati di merito per la trentesima edizione di “Pedalando per la Città 2025". Le foto sono di Guglielmo Gambardella La gara L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di circa cento ragazzi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

