Scopri i risultati in tempo reale di AEW All In Texas, uno degli eventi più emozionanti dell'anno, trasmesso dal suggestivo Globe Life Field di Arlington. Con incontri stellari come Mercedes Mone contro Tornado Storm, Okada vs Omega e il grande main event tra Jon Moxley e Adam Page, questa serata promette spettacolo e sorprese. Resta con noi per vivere ogni attimo di questa notte indimenticabile nel mondo del wrestling!

Ecco i risultlati in tempo reale di AEW All In Texas, in diretta dall Globe Life Field di Arlington, Texas. Davanti al pubblico delle grandissime occasioni, la AEW propone una card fitta di match stellari. Dall’attesa sfida tra Mercedes Mone e Torni Storm al grande classico Okada vs Omega, fino ad arrivare all’attesissimo main event tra Jon Moxley e Adam Page. In più abbiamo i due Casino Gauntlet Match che promettono ingressi a sorpresa ed una succulenta sfida tra Swerve Strickland e Will Ospreay contro gli Young Bucks, in palio c’è la carica da Executive Vice President dei fratelli Jackson. AEW All In: Texas 2025 – Match Card. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: AEW All In Texas

