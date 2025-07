La concentrazione e le terapie di Sinner la serenità di Alcaraz | la vigilia dei due campioni

Nella vigilia delle finali più attese, la concentrazione e il rispetto tra Sinner e Alcaraz sono palpabili, riflettendo la loro determinazione e serenità. Mentre i due campioni si sono scambiati un saluto prima degli allenamenti, Jannik si è dedicato con impegno ai colpi di fondo, anche con il figlio dello storico agente di Federer, dimostrando una preparazione intensa. La calma regna nel team dello spagnolo, doppio campione ai Championships, mentre il duello si avvicina.

I due finalisti si sono salutati prima della seduta. Poi Jannik ha lavorato duramente, sul dritto e colpi da fondo, anche con il figlio dello storico agente di Federer. Più rilassato il clima nel team dello spagnolo due volte campione ai Championships.

