Incidente stradale sulla statale 189 due auto si scontrano frontalmente | tre feriti

Un incidente devastante sulla statale 189 ha coinvolto due auto, causando il ferimento di tre giovani aragonesi in modo non grave. L’impatto frontale, avvenuto nei pressi dell’area di servizio Q8 tra Agrigento e Aragona, solleva ancora molte domande sulle cause. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza stradale.

Incidente stradale sulla statale 189, nei pressi dell'area di servizio Q8, tra Agrigento e Aragona. A rimanere feriti, in modo non grave, sono stati tre giovani aragonesi: la loro auto si è scontrata frontalmente con un'altra autovettura per cause in fase di accertamento. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - statale - auto

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

+++IMPATTO TRA DUE AUTO SULLA STATALE 7, UNA SI RIBALTA. GRAVE INCIDENTE STRADALE SULLA STATALE 7 ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FRANCAVILLA FONTANA+++ Un pericoloso incidente stradale si è verificato nella serata di og Vai su Facebook

Incidente stradale sulla statale 189, due auto si scontrano frontalmente: tre feriti; Scontro tra auto e moto, muore 39enne; Auto fuori strada all'alba, un morto.

Incidente mortale sulla statale 291 della Nurra, la vittima un meccanico di 51 anni - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Scrive rainews.it

Incidente stradale sulla SS121 a Nissoria: tre auto coinvolte, due feriti - 30 sulla strada statale 121, nelle vicinanze di Nissoria, coinvolgendo tre autovetture in ... Come scrive telenicosia.it