Terni Summer Fest debutta la rassegna con Alessio Boni | Un atto di bellezza libertà e verità

Terni Summer Fest prende il via con un evento straordinario: “Un atto di bellezza, libertà e verità”. L’assessore Michela Bordoni ha aperto questa nuova stagione culturale, che ha visto protagonista Alessio Boni presso l’incantevole area archeologica di Carsulae. La serata di ieri, venerdì 11 luglio, con ‘Il canto degli esclusi’, ha emozionato il pubblico, dando il via a un’estate ricca di emozioni e riflessioni. La rassegna promette di essere un incontro di arte e socialità unico nel suo genere.

"Un atto di bellezza, libertà e verità". L'assessore alla cultura Michela Bordoni ha assistito al primo evento del Terni Summer Fest svoltosi presso l'area archeologica di Carsulae. Nel corso della serata di ieri – venerdì 11 luglio – è andato in scena 'Il canto degli esclusi' con protagonisti.

Terni, evento ‘Italia Streetbasket Summer’: “Iniziativa in piazza Tacito per garantire assoluta visibilità” - Terni si accende di energia e passione con l’evento “Italia Streetbasket Summer” in piazza Tacito, un’occasione imperdibile per gli appassionati di pallacanestro.

