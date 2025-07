Finanziati 370 milioni per la produzione di idrogeno verde a Brindisi e Taranto

Un investimento da 370 milioni di euro che segna una svolta green per il Sud Italia, puntando su energie rinnovabili e sostenibilità. Roma approva due grandi poli di produzione di idrogeno verde a Taranto e Brindisi, rafforzando l’impegno del Paese verso un futuro più pulito e innovativo. È l’inizio di un’era in cui la Puglia si afferma come protagonista della transizione energetica, aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo sostenibile.

ROMA - Il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) dà il via libera alla realizzazione di due poli per la produzione di idrogeno verde a Taranto e Brindisi. Il progetto Puglia Green Hydrogen Valley, presentato nella città adriatica già nel settembre 2024, è stato finanziato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

