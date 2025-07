Incidente con bus Atvo vicino a piazzale Roma moto a terra

Un incidente questa pomeriggio a Venezia, vicino a Piazzale Roma, suscita preoccupazione ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. Alle 14, un bus Atvo proveniente da Jesolo ha avuto uno scontro che ha coinvolto una moto rimasta a terra, poco dopo lo svincolo per il Tronchetto. La dinamica, sotto controllo, evidenzia come la sicurezza stradale resti una priorità, e le autorità siano già al lavoro per chiarire l’accaduto.

