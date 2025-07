Drammatico incidente alla rotonda del Bennet due motociclisti morti

Un tragico incidente scuote la comunità di Jesolo, dove sulla rotatoria "del Bennet" due motociclisti, un uomo e una donna di Peseggia di 61 e 60 anni, hanno perso la vita in modo improvviso. Quattro automobilisti sono rimasti feriti e si trovano ora al Pronto Soccorso, fortunatamente fuori pericolo. Una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in zona.

