Concerto di Capo Plaza | i fans invadono Piazza della Libertà

Piazza della Libertà a Salerno si trasforma in un grande teatro a cielo aperto, con centinaia di giovani pronti ad accogliere il mitico Capo Plaza. Il primo appuntamento di Salerno Sounds sta creando un’atmosfera elettrizzante, tra entusiasmo e attesa. La piazza invasa dai fan promette una serata indimenticabile: ecco cosa succederà quando le luci si spegneranno e la musica prenderà il sopravvento. La magia sta per iniziare!

Fin dal primo pomeriggio si registra un vero e proprio “pienone” di persone in Piazza della Libertà in vista del concerto di stasera di Capo Plaza. Si tratta del primo evento della manifestazione Salerno Sounds. La curiosità Centinaia di fans, soprattutto giovani, hanno letteralmente invaso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

