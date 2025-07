Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 19 | 10

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le ultime novità sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, aggiornamenti importanti riguardano l’incidente sulla A24 tra Portonaccio e tangenziale est, che causa code in direzione centro. Inoltre, sulla Roma-Napoli, la situazione è tornata alla normalità, mentre si registrano rallentamenti tra Internet Malafede e altre zone. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio apertura incidente sul tratto della A24 code tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro se la Tiburtina un incidente sta provocando code tra sette ville e albuccione in direzione Tivoli risolto invece di incidente sulla Roma Napoli e non permangono code sulla Colombo e rallentamenti per traffico tra internet malafede verso il centro portiamoci sulla Pontina code per traffico tra Pomezia Trigoria verso Roma sulla Nettunense code per traffico da Aprilia Campo di Carne in direzione Anzio facciamo il trasporto ferroviario la circolazione ancora fortemente rallentata per danni causati da un incendio tra Roma Tiburtina e Settebagni i treni alta velocità preside regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti da Gaia Marino Marchi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale Dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione

