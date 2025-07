Incidente sull’A14 in Abruzzo | camion a fuoco e oltre 4 chilometri di coda

Un drammatico incidente sull’A14 in Abruzzo ha causato un grave blocco del traffico: un camion in fiamme ha provocato oltre 4 km di coda e la chiusura del tratto tra Val Vibrata e Giulianova in entrambe le direzioni. La scena, ancora sotto shock, mette in evidenza l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza e di pianificare con anticipo i propri spostamenti. La strada rimane chiusa, e sul luogo si stanno ancora gestendo le operazioni di soccorso e chiarimenti.

Temporaneamente chiuso sull’autostrada A14, in Abruzzo, il tratto fra Val Vibrata e Giulianova, nel Teramano, in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto al chilometro 328 che ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante che ha preso fuoco. All’interno del tratto chiuso il traffico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

