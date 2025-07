Summer Fest 2025 | le musiche hollywoodiane risuonano in piazza Federico di Svevia

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Summer Fest 2025 trasforma piazza Federico di Svevia in un palcoscenico di emozioni, con le più coinvolgenti musiche hollywoodiane che risuonano tra luci e suggestioni storiche. Un’ora e mezza di pura magia musicale sotto le stelle, dove il storico maniero si anima di suoni avvolgenti e grande talento. Vieni a scoprire come la musica unisce passato e presente in un’atmosfera unica, rendendo questa serata un ricordo speciale per tutti.

Un’ora e mezza di musica avvolgente nel suggestivo scenario di piazza Federico II di Svevia, finalmente restituita alla città. Il maniero federiciano, illuminato come una scenografia teatrale, ha fatto da sfondo all’esibizione dell’orchestra del Teatro Massimo Bellini diretta dal maestro Carmen. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

