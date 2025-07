Sancho Juventus | prima offerta ufficiale al Manchester United resta la forbice tra domanda e offerta Quali sono le cifre in ballo nell’operazione per portare l’inglese a Torino

La Juventus ha mosso un passo deciso nel calciomercato, presentando la prima offerta ufficiale al Manchester United per Jadon Sancho. Tuttavia, resta ancora distanza tra domanda e offerta, con cifre che fanno discutere e dettagli ancora da definire. Le trattative si fanno intense e il futuro dell’inglese a Torino potrebbe dipendere dai prossimi incontri. Quali saranno le cifre in ballo e come evolverà la questione?

Sancho Juventus: è stata presentata una prima offerta ufficiale al Manchester United, ma resiste la distanza tra domanda e offerta. Tutti i dettagli. Il calciomercato Juventus rompe gli indugi e passa all'azione per Jadon Sancho. Dopo settimane di contatti e dialoghi preliminari, la dirigenza bianconera ha presentato la sua prima offerta ufficiale al Manchester United per provare ad acquistare a titolo definitivo il fantasista inglese. Come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, la proposta della Signora è un primo passo per aprire formalmente il tavolo delle trattative, ma la distanza con le richieste del club inglese è ancora significativa.

