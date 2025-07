Swiatek-Anisimova 6-0 6-0 | gli highlights della finale di Wimbledon

Scopri gli highlights della finale di Wimbledon, dove la campionessa polacca Swiatek ha dominato con un punteggio di 6-0, 6-0 contro Anisimova. Una partita impeccabile, culminata con un'esultanza appassionata che Ricorda quella di Sinner all'Australian Open 2024. Non perderti le emozioni di questa impresa straordinaria, simbolo di determinazione e talento nel mondo del tennis.

L'ingresso in campo di Iga Swiatek e Amanda Anisimova: inizia la finale femminile a Wimbledon! Vai su X

Wimbledon stregato per Aryna Sabalenka: la numero uno del mondo fallisce ancora una volta l’attacco alla finale ed è una furia in campo, Anisimova si giocherà lo Slam all’ultimo atto Vai su Facebook

Tennis: Swiatek-Anisimova nella storia. Un doppio 6-0 in finale a Wimbledon mancava da 114 anni - 0 in una finale di Wimbledon dopo 114 anni, in uno Slam non succedeva dal 1988 grazie a Steffi Graf nella finale del Roland Garros ... msn.com scrive

