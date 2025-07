Sinistre e centrini alle comiche | l’Armata Brancaleone mette l’elmetto e dichiara guerra agli yankee

In un'Italia ormai divisa tra sinistre urlanti e centrini silenti, la scena si infiamma con un fervore che ricorda le commedie più satiriche. Tra retoriche da guerra e alleanze improbabili, il Paese si prepara a una battaglia simbolica contro l’inesistente nemico yankee. Ma quale sarà il vero esito di questa pantomima politica? Ne va della tenuta...

Tutti con l’elmetto in testa contro il nemico yankee e la sua ‘suddita’ (Giorgia Meloni, of course). Sentinelle rosse, pacifisti arcobaleno improvvisamente guerrafondai, centristi in cerca di occasioni, pasdaran anti-Usa per contratto. Dal Pd ad Avs passando per i radicali di + Europa fino ai terzopolisti di Azione e Italia Viva si danno appuntamento all’alba per sferrare l’attacco risolutivo al tiranno Donald Trump. Ne va della tenuta democratica, s’intende. Dopo la lettera della Casa Bianca alla Ue sui dazi al 30% dal 1° agosto (la faccia feroce prima della trattativa) è un coro di appelli alla rappresaglia selvaggia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it