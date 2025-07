Francavilla sit-in contro l’uso di animali nei circhi | Pratica crudele e anacronistica

A Francavilla al Mare, una vibrante manifestazione si è svolta ieri sera in viale Maiella, dove si è svolto un evento contro l’uso di animali nei circhi: pratiche considerate crudeli e ormai anacronistiche. Decine di cittadini si sono riuniti per chiedere un cambiamento, denunciando l’inerzia del governo nell’attuare la legge che vieta questa crudeltà e sollecitando un impegno concreto per proteggere gli abituali protagonisti di questi spettacoli. La loro voce rappresenta un passo importante verso un futuro più etico e rispettoso degli esseri viventi.

Manifestazione ieri sera in viale Maiella a Francavilla al Mare, dove è stato allestito un circo. Alcune decine di persone si sono ritrovate per dire basta all’uso di animali negli spettacoli, denunciando «l’inerzia del governo nell’attuazione della legge che vieta questa pratica» e chiedendo al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: francavilla - animali - pratica - circhi

L’associazione animalista contesta la presenza di animali nei circhi, ritenendo che tali spettacoli siano in contrasto con il benessere animale e inaccettabili in una società moderna. Leggi la notizia completa Vai su Facebook

Francavilla, sit-in contro l’uso di animali nei circhi: Pratica crudele e anacronistica; Stop animali nei circhi, presidio di protesta a Francavilla; Francavilla al Mare, protesta contro il circo con animali: manifestazione promossa dalla LNDC.

Stop animali nei circhi, presidio di protesta a Francavilla - L'iniziativa è stata promossa da Lndc Animal Protection in viale Maiella, dove è stato installato un c ... Secondo msn.com

No al circo con animali: protesta a Francavilla al Mare - LNDC Animal Protection scende in campo contro il circo con animali attendato a Francavilla al Mare: venerdì 11 luglio manifestazione di protesta ... Da rete8.it