Piccola Italia che disastro | il Sudafrica senza problemi anche in 14 per oltre un' ora

Un pomeriggio da incubo per l’Italia a Port Elizabeth, dove gli Springboks mettono in mostra tutta la loro potenza, conquistando una netta vittoria 45-0. Nonostante un rosso a Wiese, i campioni del mondo dominano senza pietà gli Azzurri, che subiscono cinque mete su sette con un uomo in più. Una prestazione che lascia senza parole e solleva molte domande sul futuro della squadra italiana.

Finisce 45-0 a Port Elizabeth. Gli Springboks distruggono gli Azzurri: rosso a Wiese al 21', ma è dominio dei campioni del mondo. Gli uomini di Quesada incassano cinque mete (su 7!) con l'uomo in più.

