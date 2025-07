Swiatek è la nuova regina di Wimbledon | battuta Anisimova con un doppio 6-0

Iga Swiatek conquista Wimbledon con una performance leggendaria, battendo Amanda Anisimova in modo implacabile 6-0, 6-0. √ą un risultato storico, il primo di questo genere in oltre un secolo, che consacra la polacca come nuova regina dell‚Äôerba londinese. Per Swiatek, questa vittoria segna il culmine di un percorso straordinario e apre un nuovo capitolo nel suo brillante percorso sportivo, elevandola tra le leggende del tennis mondiale.

La polacca Iga Swiatek √® la nuova regina¬†di Wimbledon, il pi√Ļ antico e apprezzato torneo di tennis. L'ex numero uno del mondo, oggi numero quattro, vince la prima volta lo Slam sull'erba londinese e lo fa dominando la finale con la statunitense Amanda Anisimova, numero 13 Wta, schiacciata con un impietoso 6-0, 6-0. A Wimbledon non capitava da 114 anni: c'√® un solo un precedente con questo risultato e risale al 1911.¬†¬† ¬† ¬† Per Swiatek √® il terzo Slam differente, il sesto totale in carriera. Anisimova, invece, √® arrivata alla sua prima finale Slam in carriera e questo ha pesato, soprattutto perch√© non √® riuscita¬†a¬†opporsi alla polacca in nessun modo. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Swiatek √® la nuova regina di Wimbledon: battuta Anisimova con un doppio 6-0

