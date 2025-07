Tutto pronto per l' ultima domenica di San Calò | ecco come cambia il traffico

Tutto pronto per l’ultima domenica di San Calogero ad Agrigento, ma attenzione: il traffico si trasforma! Le strade lungo il percorso della statua e lo spostamento dei giochi pirotecnici dallo stadio Esseneto a Villa Bonfiglio renderanno questa giornata ancora più speciale, ma anche più complessa. Scopri come muoverti al meglio e vivere appieno questa celebrazione unica nel suo genere!

Si avvicina la domenica conclusiva della festa di San Calogero ad Agrigento e cambia il traffico nelle zone interessate dal percorso della statua che rappresenta il Santo Nero anche a causa della decisione di spostare da villa Bonfiglio allo stadio Esseneto i giochi pirotecnici. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

