Calciomercato Inter non solo in difesa! A lavoro anche per un trequartista Ecco quali sono i possibili scenari

Il calciomercato dell'Inter si anima, non solo in difesa ma anche a centrocampo, con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e migliorare la rosa per la stagione 2025-2026. Dopo le acquisizioni di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny, i nerazzurri stanno valutando attentamente le prossime mosse, tra possibili arrivi in attacco e nuovi scenari in uscita. Ecco quali sono i possibili sviluppi di questa fase cruciale.

. Il calciomercato Inter sta preparando la stagione 2025-2026 con una serie di arrivi e, soprattutto, alcune operazioni in uscita. Dopo aver messo a segno acquisti importanti come Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique dal Marsiglia e Ange-Yoan Bonny dal Parma, i nerazzurri sono ora concentrati su una rifinitura della rosa. In particolare, l’obiettivo è quello di sfoltire il gruppo, facendo spazio a possibili nuovi arrivi, ma anche raccogliendo fondi da destinare ad altre operazioni di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non solo in difesa! A lavoro anche per un trequartista. Ecco quali sono i possibili scenari

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - difesa - lavoro

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Focus speciale sul calciomercato dell'Inter. L'analisi dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo sull'attuale rosa e sui nomi accostati... Vai su Facebook

Difesa Inter, Ausilio al lavoro: No scommesse, 2 nomi. E occhio anche a...; Juve, obiettivo francese in attacco; Inter, Inzaghi: Ci manca qualcosa in difesa, con Marotta e Ausilio parlo ogni giorno. Oaktree ambiziosa.

Calciomercato Inter: regalo dal Barcellona, nuovo attaccante - Dal Barcellona all’Inter, affare in prestito che può fare comodo ai nerazzurri: opportunità improvvisa concessa dai blaugrana Mentre i giocatori dell’Inter si godono un po’ di meritato riposo, al term ... Si legge su informazione.it

Gazzetta - Inter, cambiano i piani in difesa: tutto su Leoni del Parma e Bisseck resta - Facendo clic su "Continua", accetti la memorizzazione dei cookie sul tuo dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività di ... Secondo calciomercato.com